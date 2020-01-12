شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» لـ«القطاع الخاص»: دعم 50% من الأجر الشهري عند توظيف المواطنين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دشن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حملة “هدف يدعمك”، الموجهة إلى منشآت القطاع الخاص، لدعم توظيف المواطنين والمواطنات، والذي يصل فيها الدعم الشهري إلى 50% من أجر الموظف.
وقال الصندوق، في بيان له، إنه بإمكان منشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa.
وأشار إلى أن الخطوة التي تعقب التسجيل هي تفعيل حساب برامج “دعم التوظيف” من قائمة البرامج، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة.
وبيَّن أن الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، تكون انضمام المنشأة لبرنامج الدعم، مشيرا إلى إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم تضمنت تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.
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