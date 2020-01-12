شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تُطلق خدمة البلاغ عن التوقيف غير النظامي عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع منصة أبشر، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاماً للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.

وأوضح وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام عبدالله المقبل إن خدمة “شكاوى السجون ودور التوقيف” عبر منصة أبشر؛ جاءت في إطار حرص النيابة العامة على تطوير اختصاصاتها الأساسية، ومن ضمنها الرقابة على السجون ودور التوقيف لما لذلك من إقامة للعدالة وحفظ للحقوق.

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وأضاف أن المادة الأربعين من نظام الإجراءات الجزائية تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.

وتابع المقبل، أنه بات الآن بالإمكان تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظاماً، وسيقوم عضو النيابة العامة المختص بمتابعة هذه البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وإجراء التحقيق اللازم، والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفاً للأنظمة المراعاة، وتحرير محضر بذلك، والرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.