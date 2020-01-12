ميزة جديدة من أنستقرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

لجعل خاصية القصص على أنستقرام أكثر تفاعلا، طرح التطبيق الشهير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص دون الحاجة لتطبيقات خارجية.



وهذه الخاصية المتاحة بالفعل على نظامي التشغيل "آي أو إس" و"أندرويد" تأتي ضمن كاميرا أنستقرام، باسم Layout وتسمح بمشاركة ما يصل إلى 6 صور في الشاشة الواحدة.

ويلزم لإنشاء قصتك متعددة الصور في أنستقرام إجراء 7 خطوات:

1- انتقل إلى تطبيق أنستقرام على هاتفك.

2- اضغط أيقونة الكاميرا الموجودة بالزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لبدء قصة جديدة.

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3- اسحب إلى اليسار عبر خيارات الكاميرا حتى تجد (Layout)، ثم اضغط عليه.

4- اختر التخطيط الذي تريد استخدامه لمجموعة الصور، حيث ستجد العديد من خيارات التنسيق المتاحة للاختيار من بينها.

5- التقط بعض الصور التي تريد تضمينها في قصتك بحد أقصى 6 صور في القصة الواحدة حسب التخطيط الذي ستختاره في الخطوة السابقة.

6- يمكنك إضافة عناصر أخرى مثل النصوص، والوسوم، والفلاتر، والرموز التعبيرية، وغير ذلك الكثير.

7- بمجرد الانتهاء من إضافة كل التفاصيل للقصة، يمكنك الضغط على خيار (إرسال إلى) Send To الموجود في أسفل يمين الشاشة.

ومن أبرز مزايا القصص ميزة "وضع الإنشاء" Create Mode، والتي تتيح لمستخدمي أنستقرام إمكانية مشاركة قصص دون الحاجة لصور، أو مقاطع فيديو، حيث تتيح كتابة النصوص على خلفية ملونة، أو إضافة الملصقات، أو إنشاء المسابقات.