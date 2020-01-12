شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يزور موسكو اليوم لبحث مبادرة وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، سيبدأ فى وقت لاحق اليوم الأحد، زيارة إلى روسيا تستغرق يومين، لبحث مبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا، وقال الصافى فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إن رئيس مجلس النواب الليبى سيؤكد للمسئولين الروس على أنه لن يكون هناك أى دور مستقبلى للميليشيات المسلحة، وأنه لا تفريط فى دماء شهداء القوات المسلحة الليبية".

وأشار إلى، أن البرلمان العربى، سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، بحضور المستشار عقيلة صالح، والذى سيلقى كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات فى الشأن الليبى، مبينا أن البرلمان العربى سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا.

و خلال لقائه اليوم الأحد، بمستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، قال رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إن ليبيا تواجه هجمة شرسة وتدخلا سافرا من بعض الأطراف وفى مقدمتها تركيا، مؤكدًا أهمية مساهمة مؤسسات الدولة المصرية فى حل المشكلة الليبية.

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وأعرب صالح، عن شكر بلاده لمصر على موقفها الواضح والذى يشهد له التاريخ، متابعًا: "مصر لم تتخل عنا يوما، ونقدم الشكر لمصر شعبا ورئيسا وحكومة لمساندتهم للشعب الليبى، وإننا لن ننسى لمصر هذا الموقف".

لفت صالح، إلى أن الشعب المصرى يقف إلى جانب الشعب الليبى فى أزمته الراهنة، وأن هذا ليس بجديد على مصر وقيادتها وشعبها.

ونوه رئيس البرلمان الليبى، أن الشعب الليبى أراد التغيير وبناء دولة مدنية ودعمه فى ذلك وقتها المجتمع الدولى، إلا أنه ترك ليبيا وشعبها فى منتصف الطريق فى مواجهة الإرهاب والميلشيات المسلحة، ما جعل إقامة الدولة فى ليبيا طريقا صعبا.