شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "إيران تحلب قطر" يتصدر تويتر بالتزامن مع زيارة تميم بن حمد لطهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "إيران تحلب قطر" قائمة الأكثر تداولا على تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأحد، بالتزامن مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد لإيران، من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحانى، حيث جاءت زيارة تميم إلى طهران فى وقت حساس للغاية، تعانى فيه المنطقة من سياسات طهران الإرهابية، فضلا عن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية التى تقل مدنيين فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ أثناء استهداف قوات أمريكية فى العراق بصواريخ.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع هاشتاج "إيران تحلب قطر"، بالهجوم الحاد على الأمير تميم بن حمد، واعتبر الكثيرين أن الزيارة تميم هدفها توجيه دعم نقدى من أمير قطر إلى حسن روحانى رئيس إيران لدفع تعويضات لضحايا الطائرة الأوكرانية والشركة التابعة لها، وطالبت الكثير من التعليقات الشعب القطرى بالوقوف أمام تصرفات أمير قطر الحمقاء التى تهدر المليارات بإنفاق أموال الشعب القطرى لتمويل المليشيات الإيرانية واستهداف الدول العربية.





وتعقيبا على الزيارة، قال مغرد: "تلجأ ايران دائما لحليفتها قطر لتنجدها من كل مازق"، وآخر: "الشيء الوحيد الذى تجيده قطر هو دفع الاموال حيث ستسد كل التعويضات لحادث الطائرة المنكوبة لصالح ايران"، وتعليق آخر: "#ايران_تحلب_قطر وتنهب أموالها إجبارا لسد غرامات الطائرة الأوكرانية التى أسقطتها"، "أن أمير قطر تميم بن حمد يزور إيران، اليوم الأحد، من أجل سداد تعويضات ضحايا الطائرة الأوكرالية"، وتعليق أخير: "أمير قطر يدفع لروحانى ٣ مليارات دولار لسداد تعويضات الطائرة الأوكرانية التى أسقطتها إيران #ايران_تحلب_قطر".

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وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن أمير قطر تميم بن حمد يزور إيران، اليوم الأحد، من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحانى، وفقا لموقع "سكاى نيوز"، وتأتى زيارة تميم إلى طهران فى وقت حساس للغاية، بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ، أثناء استهداف قوات أمريكية فى العراق بالصواريخ.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في خبر مقتضب، إن تميم يسافر إلى طهران، اليوم الأحد، في أعقاب زيارته إلى سلطنة عمان لتقديم التعازى في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.





واعترفت إيران أمس، السبت، بأن صاروخا أطلقته أسقط طائرة الركاب الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، أصبحت طهران فى موقف صعب وتواجه الكثير من الأمور على المحك، ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" أبرز التداعيات التى ستواجهها إيران من جراء هذا الاعتراف النادر بالنسبة لنظام طهران.