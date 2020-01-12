شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تونسى: زيارة الغنوشى لتركيا هتكت الأعراف الدبلوماسية ومست السيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر عضو مجلس نواب الشعب التونسى عن حزب "تحيا تونس" مبروك كرشيد أن زيارة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشى (رئيس حركة النهضة) إلى تركيا قد هتكت الأعراف الدبلوماسية ومست السيادة التونسية، وقال كرشيد عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأحد" إنه ليس مسموحا للغنوشى الالتقاء بالرئيس التركى منفردا دون حضور السفير التونسي، مشددا على أنه من حق الدولة التونسية أن تعرف ما دار فى هذه الزيارة التى وقعت بعيدا عن رقابتها".

وأوضح عضو مجلس نواب الشعب التونسى عن حزب "تحيا تونس"، أن الرئيس التونسى هو الوحيد الذى يمكنه أن يعقد اجتماعا منفردا برئيس دولة أجنبية، مشيرا إلى أن "توجيه دعوة إلى الغنوشى من الرئيس التركى تمر عبر مؤسسات الدولة، وقبولها منه يجب أن يخطر بها بصفة رسمية مكتب المجلس، حتى إذا كانت الدعوة وجهت إليه بصفة حزبية أو شخصية، طالما أنها معلنة ورسمية، فهو رئيس مجلس النواب وهى الصفة التى ستلازمه ما ضل رئيسا له".

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و كان التونسيون قد انتفضوا ضد جماعة الإخوان، وبالتحديد حركة النهضة التونسية الإخوانية التى يتزعمها راشد الغنوشى، بسبب محاولات الأخيرة السيطرة على جميع مفاصل الدولة التونسية والهيمنة على الحكم، فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الوطنية التونسية عن تحركاتها لرفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم، حيث أعلن منذر قفراش عضو اللجنة الوطنية التونسية، ورئيس اللجنة الدولية لمناهضة التطرف ومقرها باريس عن شروع فريق من المحامين الدوليين في رفع قضايا ضد تنظيم الإخوان وفروعه في العالم أمام المحاكم الأوروبية.