شكرا لقرائتكم خبر عن آبى يبحث مع وزير الخارجية السعودى سبل تهدئة الأوضاع المتوترة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأحد، عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال التوتر فى منطقة الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله فى الرياض، وقال آبى، حسبما ذكرت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، إن بلاده ستستمر فى بذل الجهود الدبلوماسية لتهدئة هذه الأوضاع المتأزمة، مضيفا أنه يبحث سبل إرساء الاستقرار مع الدول ذات صلة، وخاصة السعودية.

وأضاف آبى، أن بلاده قررت إرسال سفينة حربية وطائرتى دورية من طراز بي-3 سى إلى الشرق الأوسط، بهدف جمع المعلومات التى تضمن أمن السفن التى تجلب البضائع إلى اليابان.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودى، إن أمر إرساء الاستقرار فى المنطقة هو جانب مهم سلط البلدان الضوء عليه خلال اللقاء، كما رحب بالقرار الياباني، مشيرا إلى أن بلاده مسئولة عن ضمان الملاحة الآمنة فى مضيق هرمز.

وتشمل جولة آبى الرسمية، زيارة كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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يذكر وزير الدفاع اليابانى تارو كونو، أمر بنشر السفينة الحربية يوم الجمعة الماضي، قائلا إن طائرتى الدورية ستبدآن عملياتهما فى 20 يناير الجاري.

و كانت الحكومة اليابانية، قد أعلنت يوم الجمعة، أنه من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى زيارة تستغرق خمسة أيام اعتبارا من الغد السبت إلى الشرق الأوسط، فى الوقت الذى تسعى فيه طوكيو للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، وسط توترات حادة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن يوشهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى قوله فى مؤتمر صحفي، إن آبى يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لإجراء محادثات مع قادتهم.

وأضاف كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، أن آبى "سيتبادل الآراء مع قادة الدول الثلاث التى تلعب أدوارًا مهمة فى تخفيف التوترات واستقرار الوضع فى المنطقة".