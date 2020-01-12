شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يستهدفون أحياء سكنية فى حلب بقذائف صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مدنيان "اثنان " وأصيب ثلاثة آخرون بجراح ، بينهم طفلان، اليوم الأحد، بجروح ، جراء قيام مجموعات إرهابية باستهداف عدد من أحياء مدينة حلب السورية بالقذائف الصاروخية ، وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب - في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء السورية - أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية ، والريف الشمالي الغربي لمدينة حلب أطلقت عدة قذائف صاروخية على أحياء : مساكن السبيل ، وشارع تشرين ، وشهباء الجديدة ، والخالدية ، وشارع النيل.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن مقتل مدنيين "اثنين " وإصابة ثلاثة آخرين ، بينهم طفلان بجروح ، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ، ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات .



وكانت المجموعات الإرهابية قد اعتدت - في وقت سابق - بعدة قذائف صاروخية على محيط مطاري : حلب الدولي و"النيرب " العسكري ، والمنازل السكنية في قرية "منيان " ما تسبب في وقوع أضرار مادية.

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يذكر أن مجموعات إرهابية تتخذ من الأطراف الغربية لمدينة حلب ، قاعدة لتنفيذ اعتداءاتها بالقذائف المتنوعة مستهدفة الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات المجاورة مما يؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات .

وكان المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أعلن السبت، أن الجيش السورى تصد لهجوم شنه مئات المسلحين بالقرب من بلدة جرجناز بريف إدلب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية الجنرال يورى بورينكوف قوله "إن نحو 200 مسلح شاركوا فى الهجوم، مستقلين 30 سيارة (بيك آب) مزودة بمدافع رشاشة ذات أعيرة كبيرة"، مشيرا إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم وأرغمت المسلحين على التراجع إلى مواقعهم السابقة.

وأوضح المسؤول العسكرى الروسى أن العسكريين الروس رصدوا 31 عملية قصف من قبل الفصائل المسلحة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتا إلى أن القوات الحكومية السورية توقفت عن الأعمال القتالية فى إدلب ولم يتم استخدام الطيران الحربى فى هذه المنطقة.