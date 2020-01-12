شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة شمال شرق البلاد، وقالت وزارة الدفاع الجزائرية- فى بيان لها اليوم- إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس السبت، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة".

وأضاف البيان أن حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ27 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من وهران (شمال غرب) وعنابة (شمال شرق)، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت (شمال غرب)، وبشار (جنوب غرب)، وخنشلة وتبسة (شمال شرق).

Advertisements

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت الجمعة، القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين بولاية جيجل (شمال شرق)، وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان لها اليوم - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت قوات الجيش اليوم الجمعة فى كمين بولاية جيجل على إرهابيين خطيرين، هما عوقة محى الدين وكنيته "أبو عبيدة" الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، ولعور شوقى وكنيته "إبراهيم أبو مسلم" الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وأضاف البيان أنه تم ضبط بندقيتين آليتين من نوع كلاشينكوف وثلاث خزن ذخيرة مملوءة ومنظارين ليليين.

وأكد البيان أن هذه العملية تأتى لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التى تحققها مختلف وحدات الجيش، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر مختلف الجزائر، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.