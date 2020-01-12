شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تضبط 36 شخصا حاولوا الهجرة غير شرعية إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت السلطات التونسية القبض على 36 شخصًا (20 تونسيًا و16 من جنسيات دول إفريقية مختلفة) كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا، وذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير شرعية بمختلف المناطق الساحلية للبلاد وبناءً على معلومات، تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بمدن بنزرت وتونس وصافقس وجبنيانة من ضبط هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت وزارة الداخلية أنها حجزت لديهم مركبين للصيد -أحدهما محل سرقة- وسيارة يستغلونها في تنقلاتهم، مشيرة إلى أنه بمراجعة النيابة، أذنت لوحدات الحرس الوطنى بفتح قضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

يذكر أن وكالة الانباء التونسية أعلنت أن قوات الحرس البحرى بمدينة المنستير شرق تونس، أحبطت عملية هجرة غير شرعية لـ 31 شخصًا كانوا يعتزمون التوجه نحو إيطاليا.

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ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن مصدر أمنى أنه تم خلال العملية حجز مبلغ مالى من العملة التونسية والأجنبية، وأن البحث مازال جاريًا بشأن العملية.

وكانت السلطات التونسية، سمحت بدخول 24 إيفواريا من جملة 36 شخصا كانوا عالقين بالحدود التونسية الليبية منذ الأحد الماضي على إثر منعهم من قبل الجيش التونسى من الدخول عبر المنطقة العازلة، بحسب تصريح منجى سليم رئيس الفرع للهلال الأحمر لاذاعة " صبرة أف أم " اليوم الجمعة 9 أغسطس2019

وتمت عملية نقل الـ24 شخصا عن طريق الهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة وتم إيواء 6 نساء من بينهن حامل وطفلين بمبيت النساء بمدنين وتحويل 16 شخصا من الذكور إلى مبيت بمقرين تونس.