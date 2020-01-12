شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات بين الشرطة العراقية والمتظاهرين فى واسط لـ 59 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، أن حصيلة الاشتباكات التى اندلعت بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من مبنى جامعة واسط الواقعة جنوبى البلاد ارتفعت إلى 59 مصابا، وقال المصدر العراقى ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن عدد المصابين جراء الاشتباكات التى اندلعت عقب توجه العشرات من المتظاهرين إلى مبنى قيادة شرطة محافظة واسط ارتفع إلى 59 شخصا بينهم 48 عنصرا فى الشرطة العراقية.

وكان مصدر أمني قد أفاد فى وقت سابق اليوم بارتفاع عدد المصابين نتيجة الاشتباكات بالقرب من جامعة واسط إلى 40 شخصا من المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية. ويأتى هذا التصريح فى الوقت الذى أمر فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدى بتشكيل لجنة تحقيق باستهداف المتظاهرين فى محافظة كربلاء - الواقعة وسط البلاد - فيما صرح المتحدث باسم القائد العام اللواء عبدالكريم خلف بأن من سماها "مجموعة إجرامية " فى كربلاء تستهدف المتظاهرين.

وكان مصدر أمنى عراقى، أعلن اليوم الأحد، ارتفاع أعداد المصابين جراء الاشتباكات التى اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، بالقرب من جامعة "واسط" الواقعة جنوب البلاد إلى أربعين شخصا، وقال المصدر العراقى، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، إن الاشتباكات اندلعت عقب توجه العشرات من المتظاهرين إلى مبنى قيادة شرطة محافظة واسط، وأن أعداد المصابين قابلة للارتفاع.

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يذكر أن، أعمال العنف التى شهدتها التظاهرات فى أنحاء متفرقة من العراق، أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح متفاوتة.

وكان مئات المحتجين، أقدموا على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة الكهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال فى محافظة كربلاء جنوبى بغداد.