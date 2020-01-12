قوات الحكومة الليبية تعلن رصد خروقات لوقف إطلاق النار

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت قوات الحكومة الليبية، أنها رصدت خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل مليشيات خليفة حفتر، الأحد، في محوري صلاح الدين ووادي الربيع، جنوبي العاصمة طرابلس، وقبل انقضاء 24 ساعة الأولى من بداية وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وقال قنونو، "قواتنا رصدت خروقات متكررة لوقف إطلاق النار، الأحد، من قبل مليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، بمحاور صلاح الدين ووادي الربيع".



وأضاف أن "فرق الرصد والاستطلاع التابعة لقواتنا، رصدت عددا من عناصر الميليشيات الإجرامية تقتحم وتسرق منازل وممتلكات وسيارات المواطنين في منطقة الخلة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.