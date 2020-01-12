العراق.. 59 إصابة خلال مواجهات بين متظاهرين وأمن في واسط

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أصيب 59 عراقيا، الأحد، خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات أمن، في محافظة واسط (جنوب)، حسب مصدرين طبي وأمني.



وقال مصدر طبي في مديرية صحة واسط، للأناضول، إن مستشفيات مدينة الكوت (مركز المحافظة) استقبلت 59 مصاباً، بينهم 48 من أفراد الأمن، والبقية من المتظاهرين.

ولفت المصدر، إلى أن معظم الإصابات طفيفة.

بدوره، قال مصدر أمني في شرطة المحافظة للأناضول، إن الإصابات وقعت أمام جامعة واسط، في مدينة الكوت، خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

وأضاف المصدر الأمني، أن قوات مكافحة الشغب حاولت تفريق محتجين من أمام بوابة جامعة واسط لاستئناف عملها، حيث كانوا يستهدفون منع دخول الطلبة والموظفين لفرض إضراب في الجامعة.

ولفت إلى أن بعض المتظاهرين الغاضبين أضرموا النار في بوابة الجامعة، لتقوم قوات مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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وتوترت الأجواء في محافظة واسط، منذ الخميس، عندما تداول ناشطون مقطعاً مصوراً لقائد شرطة المحافظة، العميد علي هلَيِّل، يهدد متظاهرين بـ "إنهاء حياة" أي محتج "يقطع شارعا أو يحرق إطارات أو يمنع طلبة من الدراسة".

وكرر هليل، في تهديده عبارة "أنهيه من الوجود"، مشيرا بعلامة المسدس، في المقطع المصور الذي لم تتسن للأناضول التأكد من صحته.

ومنذ ذلك الحين، شهدت واسط عدة احتجاجات أمام مقر الشرطة تطالب بإقالة هليل، من منصبه ومحاسبته بسبب تهديداته العلنية المخالفة للقانون.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 502 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويطالب المتظاهرون، أيضاً، باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.