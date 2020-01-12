اسطنبول.. بدء لقاء أردوغان مع السرّاج

اسطنبول/ الخليج 365 بدأ في مدينة اسطنبول، لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج. ويجري اللقاء المغلق بين أردوغان والسراج حاليا، في قصر دولما بهتشة. ولم يصدر بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء بين أردوغان وضيفه الليبي.

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