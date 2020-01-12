بارزاني: الوقت ليس مناسباً لانسحاب قوات التحالف

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

أعلن رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، أن الوقت ليس مناسباً لانسحاب قوات التحالف، مضيفاً "العراق بحاجة إلى دعم جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي".

جاء ذلك، في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، الأحد، وقال فيها إن "العراق على مفترق طرق".

وأضاف بارزاني: "من المؤكد أن هناك خطراً في حال اختار العراق سلوك الطريق الخطأ. نحن نأمل أن نستطيع جميعنا العمل معاً على إعادة الاستقرار والأمان والرفاهية لشعب العراق".

وأضاف، "لا نريد أن يُحوَّل إقليم كردستان والعراق إلى ساحة حرب لحل الخلافات وحسم المواجهات".

ولفت أن "الأوان قد آن لاتخاذ خطوات لمساعدة العراق. لأنه بحاجة إلى دعم جيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي".

وتابع بارزاني، "نحن نعتقد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته. فإقليم كردستان وكل العراق، وكما كانت الحال فيما مضى، بحاجة إلى مساعدة قوات التحالف الدولي".

وأردف، "نرى أن الوقت ليس هو التوقيت الصحيح لانسحاب قوات التحالف من العراق ومن إقليم كردستان. فالتهديدات مازالت قائمة، وهي تهديدات جدية. لا يستطيع العراق التغلب عليها بمفرده".



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وأكد أن "التهديدات ليست موجهة إلى أمن المنطقة وحدها بل إلى أمن المجتمع الدولي كله".



والأسبوع الماضي، صوت البرلمان العراقي على قرار، يطالب بموجبه الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد، وغالبية النواب السنة احتجاجا على القرار.



وطلب عبد المهدي، الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مكالمة هاتفية، إرسال وفد لبحث آلية انسحاب القوات الأمريكية من العراق. لكن الخارجية الأمريكية رفضت ذلك. وقالت إن أي وفد أمريكي لن يناقش الانسحاب من العراق.

وتسعى الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي"، أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وردت إيران، الأربعاء، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في أربيل والأنبار شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران.

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