بالفيديو .. البرودة تجمد المياه في حائل

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صحيفة الخليج الالكترونية
سجل المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات اليوم أدنى درجة حرارة في مدينة حائل والتي بلغت (-1) درجة مئوية.
ووثق أحد المواطنين مقطع فيديو في قرية الحفير، شمال غرب مدينة حائل، يظهر تجمد المياه من شدة البرودة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
وأظهر المقطع المياه التي تجري من أحد الصنابير ثم تتجمد في يد موثق المقطع بعدها بلحظات قليلة وذلك بسبب درجة الحرارة المنخفضة.
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