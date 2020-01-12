الأرصاد : استمرار تأثير الكتلة الباردة على المملكة حتى نهاية الأسبوع

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري. وقالت الهيئة عبر حسابها في “تويتر”: لا تزال التوقعات تشير إلى تأثر معظم مناطق المملكة بالكتلة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري، والتي يُتوقع أن تتسبب في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصةً على مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وتشمل الأجزاء الساحلية لها.

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