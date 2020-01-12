شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنبيه «الأرصاد» من التقلبات الجوية.. «مدني مكة» يحذر: التزموا بتعليمات السلامة خلال التنزه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، تنبيها للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر بسبب ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حسبما ورد إليهم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

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‎أوضح ذلك الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، وقال: إن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

‎ودعا “القرني” إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.