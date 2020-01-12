شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تُحدد موعد إطلاق النسخة الجديدة من متصفح «إيدج» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعتزم شركة مايكروسوفت البدء في إحلال متصفح (إيدج) المرتكز على منصة (كروميوم) Chromium محل متصفح إيدج الحالي اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث إن عملية الإحلال سوف تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير الجاري.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية أعلنت في شهر نوفمبر الماضي إن متصفح إيدج المرتكز على كروميوم سيحل محل إيدج التقليدي الذي يستخدم منصة EdgeHTML الخاصة بالشركة لعرض صفحات الويب.

وأكدت مايكروسوفت في وثيقة نُشرت قبل أيام أنه سيكون بإمكان المستخدمين من قطاع الأعمال الاستمرار في استخدام متصفح إيدج القديم.

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ووفقًا للشركة، فإن الحواسيب الشخصية العاملة بنظامي (ويندوز 10 هوم) و(ويندوز 10 برو)، والتي تعمل بالإصدار 1803 – الذي أُطلق في شهر إبريل 2018 – من نظام ويندوز 10، ستحصل على تحديث تلقائي لمتصفح إيدج الجديد.

ويمتاز الإصدار المحسن من متصفح (إيدج) – الذي حل محل متصفح (إنترنت إكسبلورر) الشهير مع إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015 – بأنه قائم على محرك كروميوم المفتوح المصدر والتابع لشركة جوجل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

وإلى جانب ميزة (وضع إنترنت إكسبلورر)، أعلنت مايكروسوفت عن عدد من المزايا الموجهة للمستخدمين العاديين، مثل: تخصيص ومزامنة استيراد البيانات، والإضافات من المتصفحات الأخرى، بما في ذلك: كروم، وموزيلا. كما تدعم النسخة الجديدة من المتصفح السماح بالإضافات والامتدادات من المتاجر الأخرى، كما تأتي مع ميزة جديدة باسم (المجموعات) Collections، التي تسمح للمستخدمين بجمع النصوص، والصور، والمعلومات من الإنترنت في مذكرات، كما يمكن نقل المعلومات إلى خدمات أخرى، مثل وورد، وإكسل.