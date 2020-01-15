مراقبون يكشفون ما وراء زيارة تميم إلى طهران

وصل أمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة مفاجئة، فيما وصفتها وكالة أنباء قطر بـ"الرسمية" .

وبالتزامن ترددت الأنباء عن تكفل أمير قطر بدفع تعويضات الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني بصاروخ .

Advertisements

وأشار مراقبون إلى أن زيارة تميم التي يزعم أنها رسمية، جاءت في ظرف حساس يتمثل بإعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية .

واضافت الأنباء أن حمد قدم ثلاثة مليارات دولار إلى إيران لدفع تلك التعويضات خاصة بعد أن تعهدت الاخيرة بدفع التعويضات للخروج من الأزمة التي أوقعها فيها الحرس الثوري خلال محاولته الرد على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال، قاسم سليماني .

Advertisements