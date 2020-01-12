دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي واتساب سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف قريباً

أعلن تطبيق "واتساب" أنه سيتوقف عن العمل في ملايين الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي التشغيل آندرويد وأي أو أس " iOS".

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وأوضح تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، أنه لن يعمل بالإصدارات القديمة لهذين النظامين بالهواتف الذكية، ابتداءً من شهر فبراير المقبل، في الوقت ذاته، توقف العمل بالفعل على أجهزة "ويندوز"، نقلاً عن صحيفة إندبندنت" البريطانية.

وقال التطبيق إن هذه الخطوة كانت ضرورية من أجل ضمان أمن مستخدميها، كما قدم التطبيق نصيحته بالتحديث إلى أحدث نظام تشغيل للهاتف المحمول يدعمه هواتفهم الذكية، مشيراً إلى أنه:"للحصول على أفضل تجربة، نوصي باستخدام أحدث إصدار من iOS أو Android المتاح لهاتفك".

بالنسبة لأجهزة الآيفون سيتم إبطال أي جهاز يعمل بنظام التشغيل iOS 8 أو إصدار أقدم بواسطة واتساب في نهاية شهر يناير، مما يعني أن أي شخص لديه iPhone 6s أو أحدث آمن. أما إصدارات iPhone 4 والإصدارات الأقدم - لا يمكن التحديث إلى iOS 9 وسوف تفقد دعم واتساب.

كما ستؤثر عملية التحديث على أي هواتف تعمل بنظام آندرويد تعمل بإصدار أقدم من 4.0.3 - يشار إليه أيضاً باسم آيس كريم ساندوتش، الذي تم إصداره في عام 2011.

وأكد واتساب أنهحتى العديد من تلك الأجهزة التي تم إطلاقها قبل 2011 قادرة على التحديث إلى نظام التشغيل الأحدث، بحيث يمكن للمالكين متابعة استخدام التطبيق.

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وأضاف التطبيق: "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءاً مهماً من قصتنا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق لدينا في المستقبل، لقد كان هذا قراراً صعباً بالنسبة لنا. ولكن القرار الصائب من أجل منح الناس طرقاً أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب، لذا يمكن لمالكي Android معرفة إصدار نظام التشغيل الذي يستخدمونه من خلال الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، ثم "تحديث البرنامج".المزيد:

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