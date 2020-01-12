شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الليبى المشير حفتر فى الجزائر لإجراء محادثات مع المسؤولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قائد الجيش الوطني الليبى المشير خليفة حفتر، الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول مستجدات الأمور فى البلاد، فى أعقاب وقف إطلاق النار، جاء ذلك بحسب ما أعلنته قناة العربية الحدث فى خبر عاجل قبل قليل، وكانت وسائل إعلام جزائرية ذكرت اليوم أن وفدا ليبيا رفيع المستوى زار الجزائر، حيث أجرى الوفد محادثات مع مسؤولين حول الوضع فى ليبيا.

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن اليوم الأحد، أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار فى طرابلس، وأكد الجيش الليبى - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية - أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الوطنى الليبي، أمس وقفا لإطلاق النار فى المنطقة الغربية من البلاد، مشدد على أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

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وفى بيان مصور للجيش نقله الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسمارى، أكد وقف الأعمال القتالية فى المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من يوم 12 يناير.

كما تعهد المتحدث باسم الجيش الليبى بأن الرد سيكون قاسيا على أى خرق لهذه الهدنة.

ويأتى إعلان الهدنة بعد إعلان الرئيس الروسى بوتين السبت، أنه من المخطط عقد مشاورات إضافية مع طرفى الأزمة الليبية بعد دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.