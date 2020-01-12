شكرا لقرائتكم خبر عن اصطياد 60 سمكة قرش على شواطئ غزة بعد تحسن الطقس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد صيادو غزة لممارسة مهام عملهم من جديد، اليوم الأحد، بعد انتهاء المنخفض الجوى الذى تعرض له قطاع غزة على مدار عدة أيام بسبب حالة الطقس السيىء التى ضربت الكثير من المدن الفلسطينية والأردن، ومع العودة الصيادين لمزاولة مهام عملهم على الشواطئ تمكنوا من اصطياد 60 سمكة قرش على شواطئ قطاع غزة، وتناقلت صورة أسماك القرش وسائل الإعلام المحلية.



اصطياد اسماك قرش فى قطاع غزة

وأكد زكريا بكر منسق لجان الصيادين الفلسطينيين، فى تصريحات لصحيفة "الرؤية" الإماراتية، اليوم الأحد، أنه على الرغم من أن هذه الأسماك متوحشة ومفترسة للغاية إلا أن صيادى غزة تمكنوا من صيدها بخبرتهم الكبيرة رغم إمكانياتهم المتواضعة"، موضحاً أن وزن السمكة يبلغ من 40 إلى 100 كيلو جرام، وطولها يتراوح ما بين 70 إلى 150سم، ويصل سعر الواحدة إلى 10 دولارات.

وعلى جانب آخر، فقد غواص حياته جراء هجوم سمكة قرش أبيض فى موقع شعبى للغوص فى سواحل جنوب غرب أستراليا، بحسب ما أعلن مسؤولون الأحد الماضى، حيث تعرض الرجل لهجوم فى كال أيلاند قرب مدينة إسبيرانس فى ولاية أستراليا الغربية، على ما أفادت هيئة الصناعات الأولية فى الولاية فى بيان.

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اصطياد اسماك قرش فى غزة



صيادو غزة يوقعون بأسماك القرش

ولفتت الهيئة إلى أن رجلاً أصيب بجروح قاتلة بعدما تعرض لهجوم من سمكة قرش أبيض، وأشارت هيئة الإنقاذ البحرى فى ولاية أستراليا الغربية إلى أن الرجل هو غواص على الأرجح، ويعتبر هذا الهجوم الفتاك الأول فى أستراليا هذا العام، وهو الثانى فى المنطقة خلال أقل من 3 أعوام.

وكانت فتاة فى الـ17 من العمر قد تعرضت لهجوم سمكة قرش على مرأى من والديها قرب ساحل وايلى باى فى 2017، ما أدى إلى بتر قدمها قبل وفاتها بعد ذلك بفترة وجيزة، وتسجل أستراليا أعلى المعدلات في هجمات القرش في العالم، إلا أن الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث قليلة.