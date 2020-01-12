سفير بريطانيا بالكويت: لا نفكر فى سحب قواتنا من العراق أو المنطقة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير البريطانى لدى الكويت مايكل دافنبورت أن بلاده لا تفكر في سحب قواتها من العراق أو المنطقة، مشددا على التزامها بالتحالف الدولى ضد داعش، وذلك فى أعقاب التوترات الإيرانية-الأمريكية التى شهدتها العراق، وشدد دافنبورت - فى مؤتمر صحفى عقده على هامش اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية، التى تعقد فى الكويت - على خطورة التطورات الإقليمية فى المنطقة حاليا، مؤكدا أن بريطانيا تعمل مع شركائها لمحاولة نزع الفتيل والعودة الى الحوار.

وتابع أن البعثة العسكرية البريطانية ستستمر في عملها في الكويت، لافتا إلى أنها تخطط لتمرين عسكري آخر مع القوات الكويتية في فبراير المقبل؛ وذلك استكمالا لتمرين (محارب الصحراء)، الذي نفذ في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

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وحول التهديدات الإيرانية للمنطقة، قال السفير البريطاني لدى الكويت،: "إن قائد فيلق القدس قاسم سليماني ليس صديقا لنا ولا لحلفائنا؛ حيث قاد الجهود الإيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن التهديدات الإيرانية لقوات التحالف الموجودة في المنطقة غير مقبولة؛ حيث أدانت بريطانيا بأشد العبارات الهجوم الإيراني على قواعد قوات التحالف التي تضم قوات بريطانية في العراق، داعيا في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى ضبط النفس.



وأضاف دافنبورت: "هناك حملة دائمة ومستمرة من إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة؛ حيث أشارت الحكومة البريطانية في السابق إلى مسؤولية إيران عن وقوع هجمات، إما بشكل مباشر أو من خلال وكلائها في المنطقة، ونحن نشاطر حلفاءنا الأمريكان والأوروبيين مخاوفهم فيما يتعلق بإيران، التي يجب عليها التوقف عن هذه المحاولات، ونحث إيران من خلال اتصالاتنا الثنائية معها على ضبط النفس والتوقف عن القيام بتلك الهجمات".