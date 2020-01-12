شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سلطان عمان الجديد يستقبل رئيس تونس وقادة العالم فى عزاء السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السلطان هيثم بن طارق صباح اليوم، بقصر العلم، قادة ورؤساء العالم الذين توافدوا عل مسقط لتقديم واجب العزاء فى السلطان قابوس الذى وافته المنية الجمعة، ومن بين المعزين الرئيس التونسى قيس سعيد، الذى نقل تعازى الشعب التونسى للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، وعبر الرئيس التونسى خلال اللقاء، عن "أصدق وأخلص مشاعر التعاطف والمواساة فى هذا المصاب الجلل وعن تعاطف الشعب التونسى مع الشعب العُمانى الشقيق فى هذا الظرف الأليم، راجيا من الله العلى القدير أن يحفظ سلطنة عُمان الشقيقة من كلّ مكروه، كما دعا الرئيس التونسى، أن يتقبل الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلحقه بالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقا، وأن يلهم عائلة الفقيد صبرا جميلا.

وضمت وفود المعزين رؤساء وممثلين بعض الدول الأجنبية وحضر عدد من رؤساء الدول العربية من بينهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والوفد المرافق له والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له، وعضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني حسن محمد إدريس.

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كما شارك فى العزاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مبعوث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له الذي وصل إلى سلطنة عمان فى زيارة قصيرة لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

ونقل خلال لقائه بالسلطان تعازي ومواساة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمه والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.

كما حضر الملك أويو نيمبا كاباما ملك مملكة ترورو ، ومبعوث الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء للسلطان العماني الأمير البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، والذي أعرب عن خالص حزنه و مواساته للأسرة المالكة.

وقدم واجب العزاء بن والاس وزير الدفاع البريطاني والفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق لهما، وأعربا عن خالص تعازيهما ومواساتهما لجلالته ، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي أعرب عن خالص مواساته، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مبعوثا عن رئيس إيران حسن روحانى.