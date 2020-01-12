شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشيخ محمد بن زايد يقدم العزاء فى وفاة السلطان قابوس بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على تقديم العزاء فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عمان، الذى وافته المنية مساء الجمعة الماضى، مؤكدا أن الفقيد الراحل كان قائدا حكيما وصاحب رؤية سديدة.





ونشر ولى عهد أبو ظبى، صور من تقديم واجب العزاء، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "قدمت اليوم تعازى دولة الإمارات، قيادة وشعبا، إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، رحم الله فقيدنا الكبير قابوس بن سعيد، القائد الحكيم وصاحب الرؤية السديدة، وأسكنه فسيح جناته والهم أهلنا فى عمان الصبر والسلوان وأدام عليهم المنعة والاستقرار والتقدم".



الشيخ محمد بن زايد

ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران، حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

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ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.











