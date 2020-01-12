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عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في استهداف المتظاهرين بكربلاء

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحقيق في استهداف المتظاهرين في مدينة كربلاء.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، "قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف: إن "مجموعة إجرامية قامت باستهداف المتظاهرين في كربلاء مما تسبب بإصابة 3 متظاهرين بجروح".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من وزارة الداخلية لإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وكانت مصادمات وقعت بين محتجين وقوات أمنية في كربلاء، يوم أمس السبت، حسبما أفادت مصادر أمنية، ذكرت أيضا أنه تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين.

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وأضافت المصادر أن "مواجهات وتراشق بالحجارة وقعت بين مجموعات من المحتجين وقوات أمنية قرب مكتبة زيد قرب مجلس محافظة كربلاء".

وتابع: "تم استخدام قنابل المولوتوف، فيما ردت القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".

وتشهد العاصمة العراقية احتجاجات منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة لا تزال مستمرة حتى الآن.

 

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