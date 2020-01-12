عواصف شتوية بأمريكا تؤدي إلى مقتل عشرة وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي عشرة أشخاص حتفهم، وتم إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية، وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في 5 ولايات أمريكية السبت بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ميشيجان.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى تساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمتراً. ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج الأحد في مناطق بولايات إيلينوي وميشيجان وشمال نيويورك ونيو إنجلاند.

وقال مكتب قائد الأمن في مقاطعة بوسير شمال غرب ولاية لويزيانا، إن شخصين لقيا حتفهما عندما دمرت العاصفة منزلاً متنقلاً. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شخصاً ثالثاً لقي حتفه بعد سقوط شجرة على منزله في الولاية.

وقالت محطة (إن.بي.سي) إن شخصاً رابعاً لقي حتفه الجمعة في العواصف عندما انزلقت سيارة من على الطريق لتسقط في جدول مائي في دالاس.

وكان رجل إطفاء وشرطي قد لقيا حتفهما في لوبوك بولاية تكساس يوم السبت بعد انزلاق سيارة على طريق سريع بسبب الثلوج أثناء التحقيق في حادث مروري حسبما قال مسؤولو الإطفاء في لوبوك. وذكرت محطة(سي.إن.إن) أن ثلاث حالات وفاة أخرى لها صلة بالعاصفة حدثت في مقاطعة بيكنز غرب ألاباما ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وذكرت صحيفة "هيوستون كرونكيل" أن شخصاً عاشراً لقي حتفه في جنوب أوكلاهوما بعد أن جرفت المياه رجلاً ـ 58 عاماً ـ أثناء توقف شاحنته في مياه عميقة على طريق غمرته المياه.

وقال موقع "باور أويتيدج.يو إس" إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 257 ألف منزل وشركة في ولايات ألاباما ومسيسبي وكنتاكي وتنيسي وأركنسو. وتم إلى حد كبير إصلاح انقطاع كبير للكهرباء في ولايات تكساس وميشيجان وإيلينوي بحلول بعد ظهر السبت. كما تم تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية في مطار أوهير الدولي بشيكاجو والتي وصلت إلى أكثر من ألف رحلة وتأجيل مئات الرحلات الأخرى.