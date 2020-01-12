ضاحي خلفان يطلع على آلية العمل في غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة والعميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة والمديرين العامين ومديري الإدارات.

وأشاد ضاحي خلفان تميم خلال الزيارة التي رافقه فيها العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والمهندس علي محسن المعمري المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، والعميد أحمد المقعودي مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والعميد وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالدور المحوري الذي تقوم به غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة في تلقي البلاغات وتحويلها إلى جهات الاختصاص بالسرعة القصوى الممكنة بما يحافظ على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين والمقيمين ويحقق أهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان .

واطلع خلال الزيارة التفقدية لغرفة العمليات المركزية على الآلية المتبعة في استقبال البلاغات وتحويلها للجهات الشرطية المعنية وفقً لطبيعتها وطرق تتبع هذه البلاغات بما يضمن سرعة التعامل معها عند الوصول لمواقعها وتقديم مستويات عالية من الخدمة وفق أعلى معايير الجودة.

وناقش نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده مع قائد عام شرطة رأس الخيمة والضباط المختصين على هامش الزيارة التفقدية، آلية عمل غرفة العمليات المركزية وجاهزية أنظمة وشبكات الاتصال للوصول إلى كافة الدوريات العاملة ضمن مناطق اختصاص الإمارة.

من جانبه أعرب سعادة قائد عام شرطة رأس الخيمة عن شكره وامتنانه للفريق ضاحي خلفان لدعمه المتواصل الذي يسهم في تطوير آليات العمل الشرطي في كافة القطاعات بصورة تدفع باتجاه تحقيق رؤية وأهداف وزارة الداخلية.