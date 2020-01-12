شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن الموازنة العامة للإمارة عن السنة المالية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم / 1 / لسنة 2020م، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2020م، ويقضى القانون أن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة فى المدة من أول يناير 2020م حتى 31 ديسمبر 2020م.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وحسب مواد القانون، لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية، بناءً على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلبياً على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها.

كما يجوز تفويض الجهات الحكومية، صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100% عدا الباب الأول.

ووفقاً للقانون، فإن للمجلس التنفيذى لإمارة الشارقة فى حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة فى الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.

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ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2020م، وينشر فى الجريدة الرسمية.

و كان قد أعلن الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، فى وقت سابق من اليوم الأحد، إنشاء "جائزة الشارقة للنقد الشعرى الأدبى"، مخصصة للدراسات المعنية بالنقد الشعرى، بالإضافة إلى دورها فى نقد قصائد الشعراء الشباب وتقييم إبداعاتهم الشعرية للارتقاء بإنتاجاتهم الشعرية ووضع الشعراء الشباب على الطريق الصحيح، وتأتى الجائزة فى إطار حرص حاكم الشارقة على كل ما من شأنه خدمة الشعر العربى والارتقاء بالمواهب الشعرية والشعراء، خاصة جيل الشباب.

وأشار حاكم الشارقة خلال مهرجان الشارقة للشعر العربى فى دورته الـ 18، إلى أننا نستطيع اللحاق بالركب الحضارى الذى نشاهده فى البلدان الأخرى فى اهتمامها بمجالات الشعر والثقافة، وأعرب عن سعادته فى أن الشعر العربى لم يتعرض للتشوية أو الضياع، لكونه وضع فى أيد أمينة ممثلة فى بيوت الشعر فى الوطن العربى التى سعت للنهوض بالشعر العربى وخدمة الشعراء وإبداعاتهم الأدبية، وامتدت لتشمل مختلف ضروب الثقافة.