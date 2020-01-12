شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان المركزى يطلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتوحيد قيود النقد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة اليوم الأحد، إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.
وأكد سلامة في رسالة نصية لرويترز إرسال خطاب لوزير المالية في التاسع من يناير لطلب "الصلاحيات الاستثنائية اللازمة". وأضاف لرويترز أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.
وجاء في الخطاب الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت أنه يجب "تنظيم هذه الاجراءات وتوحيدها بين المصارف بغية تطبيقها بشكل عادل ومتساو على المودعين والعملاء جميعا".
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