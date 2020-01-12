شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم وأخر بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، فلسطينيين من بيت لحم، وأفادت مصادر محلية فى بيت لحم ، أن جيش الاحتلال اعتقل كلاً من، مؤمن عدنان زبون من حى الكركفة وسط مدينة بيت لحم، ومصطفى رامى عويس من مخيم عايدة شمالاً، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشهما .

و وفقا لموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، فلسطينيًا من مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، وشهود عيان فى القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر الهندي، عقب دهم منزله فى المخيم.

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و من جهته، أعلن الأمين العام لـ"التجمع الوطنى لأسر شهداء فلسطين"، محمد صبيحات، فى وقت سابق، أن 149 فلسطينيًا استشهدوا جراء استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلى خلال عام 2019، فقد قارب عدد الضحايا خلال عام 2019 المعدل العام لأعداد الضحايا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، والذى بلغ خلال الفترة المذكورة 161 شهيداً فى كل عام.

وجاء فى البيان، أن من بين الضحايا 112 شهيداً من محافظات غزة، ويشكلون 74% من العدد الإجمالى، بينهم 69 نتيجة القصف بالطيران الحربى الإسرائيلى، فى حين "بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية، 37 شهيدًا، يشكلون 26% من عدد الضحايا الإجمالى".

وبحسب إحصائيات التجمع، فإن أصغر الضحايا سنا هما الجنينان، عبد الله أبو عرار الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضى فى حى الزيتون بغزة، وأيمن محمود المدهون الذى استشهد بتاريخ 5 مايو الماضي، فى بيت لاهيا شمال غزة.

وذكر البيان، أن متوسط أعمار الشهداء هو 25 عاما وثمانية أشهر، وأشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان أكثر الأشهر دموية، حيث استشهد خلاله 44 مواطنا من الجنسين.