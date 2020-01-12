شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يستقبل المعزين فى وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السلطان العمانى هيثم بن طارق بن تيمور، بقصر العلم العامر اليوم الأحد، عددا من رؤساء و ممثلين بعض الدول الأجنبية لتقديم واجب العزاء للسلطان والأسرة المالكة فى وفاة السلطان قابوس، وحضر عدد من رؤساء الدول العربية على رأسهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والوفد المرافق له والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له ، وعضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني حسن محمد إدريس.

كما حضر الملك أويو نيمبا كاباما ملك مملكة ترورو ، ومبعوث الرئيس يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، وحضر أيضا لتقديم واجب العزاء للسلطان العماني الأمير البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، والذي أعرب عن خالص حزنه و مواساته للأسرة المالكة.

وقدم واجب العزاء بن والاس وزير الدفاع البريطاني والفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني والوفد المرافق لهما ، وأعربا عن خالص تعازيهما ومواساتهما لجلالته ، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي أعرب عن خالص مواساته ، ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف مبعوثا عن رئيس إيران حسن روحانى. من جانبه تقدم السلطان العمانى بخالص الشكر والعرفان لكل من تقدم له بالتعازى و المواساة الصادقة ... وحضر مراسم العزاء أفراد الأسرة المالكة . Advertisements

ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران، حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.