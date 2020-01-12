شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يأمر بالتحقيق فى استهداف المتظاهرين وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدى اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحقيق باستهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء الواقعة وسط البلاد، ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، مشيرة إلى أن هذا يأتي عقب إصابة 3 أشخاص بجروح في اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى مجلس محافظة كربلاء في وسط العراق، من جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام اللواء عبد الكريم خلف إن "مجموعة إجرامية في كربلاء تستهدف المتظاهرين، مما تسبب بسقوط 3 جرحى".

يذكر أن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء متفرقة من العراق أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح متفاوتة.

وكان مئات المحتجين أقدموا، على إغلاق الطرق المؤدية إلى محطة الكهرباء وأبنية حكومية وشوارع وجسور رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال فى محافظة كربلاء جنوبى بغداد.

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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفاد شهود عيان، أن العشرات من أعيان العشائر والمواطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى محطة كهرباء الهيرات وأقاموا سرادقًا للمطالبة بمطاردة الفاسدين وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتشغيلهم بمحطة الكهرباء.

وحسب الشهود، قام متظاهرون آخرون بإغلاق الأبنية الحكومية وتعليق منشورات على واجهات الأبنية كتب عليها "مغلق بأمر الشعب".

وقال مسؤول أمنى: إن المحتجين عادوا إلى إغلاق دائرة الضريبة مرة أخرى وإخراج الموظفين منها ولاتزال مجموعات من المحتجين أمام مدخل مديرية التربية لمنع الموظفين من الدخول.