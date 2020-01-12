أمير قطر يزور إيران للمرة الأولى منذ توليه الحكم

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، توجه، الأحد، العاصمة الإيرانية طهران، رفقة وفد رسمي رفيع، وهي أول زيارة له منذ توليه الحكم عام 2013، وسط توتر في المنطقة.

وبحسب بيان الديوان الأميري، يبحث آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار المسؤولين الإيرانيين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات الأحداث في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن أمير قطر سيلتقي خلال الزيارة المرشد الإيراني علي خامنئي، لمناقشة التطورات الطارئة في المنطقة.

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والخميس الماضي، أجرى تميم، اتصالا هاتفيا مع روحاني، بالتزامن مع التوتر في منطقة الخليج إثر مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، مطلع الشهر الجاري، والرد الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في العراق.

كما قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء الماضي، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد.



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