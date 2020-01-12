أمير قطر في مسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس

أحمد يوسف/ الخليج 365
وصل أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، إلى سلطنة عُمان لتقديم التعازي في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، للسلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وفي وقت سابق نعى، الأمير تميم، في تغريدة نُشرت على "تويتر"، ببالغ الحزن والأسى، السلطان قابوس بن سعيد.
وأضاف "هذا يوم حزين لجميع الشعوب الخليجية كما للأشقاء في عُمان.. ببالغ الأسى تلقينا في قطر نبأ رحيل السلطان قابوس إلى رحمة الله تعالى، تاركا وراءه بلدا ناهضا وإرثا عظيما يعتز به الجميع".
وتابع "إنه فقْدٌ كبير للأمتين العربية والإسلامية.. نعزي الشعب العُماني الشقيق، ونسأل الله لجلالته الفردوس الأعلى".
وأشار تميم، في بيان صادر عن الديوان الأميري، إلى أن "المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، كان قائدا عظيما، اتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان وبُعد النظر، وكرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف والتطرف".
وفجر السبت، نعى ديوان البلاط السلطاني في عُمان، السلطان قابوس، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، بعد نحو 50 عاما قضها بسدة الحكم.
كما أعلن ديوان البلاط السلطاني، الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص، ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام 40 يوما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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