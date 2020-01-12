تركيا: نلمس التزاما بوقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية

أنقرة/ الخليج 365
قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنه من الملاحظ حتى الآن، التزام أطراف الصراع في ليبيا ومحافظة إدلب السورية بوقف إطلاق النار.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين".
وأشار البيان أن الوزارة تتابع عن كثب وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية.
وأصدر الرئيس رجب طيب أرودغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت في ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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