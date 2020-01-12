دورةمهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين للمدرب “عبدالله القحطاني”

ابها يقيم المدرب المعتمد الاستاذ ” عبدالله القحطاني ” يوم الخميس القادم الـ 23 من يناير الموافق لـ 28 من جمادى أول ، دورة تدريبية عن مهارات الإتصال الفعال والتعامل مع الآخرين .

وبين القحطاني أن محاور الدوره هي :

-مفهوم الاتصال الفعال وأهميته .

-نموذج الإتصال الفعال وعناصره .

-مهارات الإتصال الفعال .

-أنماط الشخصيات والتعامل معها .

– اسرار القناع والتأثير على الآخرين .

الجدير ذكره أن مدة الدوره يوم واحد من الساعة الـ 4 -9 مساءً ، وذلك بفندق ميركيور بخميس مشيط .

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