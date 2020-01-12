جوازات جسر الملك فهد تسجل أمس أعلى إحصائية عبور يومية

الخليج - واس

حققت جوازات جسر الملك فهد أمس، أعلى إحصائية عبور للمسافرين منذ افتتاح الجسر، والتي بلغت 131,177 مسافراً، فيما بلغت أعلى إحصائية يومية سابقة 129,437 مسافراً، التي كانت يوم السبت بتاريخ 29 / 8 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي في جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، أن حركة عبور للمسافرين تميزت بالانسيابية والسلاسة بفضل الله ثم لجهود العاملين بجوازات جسر الملك فهد، والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بالجسر وللتعامل معها وفق الخطط المعدة مسبقًا، التي تضمنت فتح جميع المسارات والكونترات والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات دون الإخلال بالجوانب الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.