شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن أدني درجة حرارة مُسجلة بمدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن 4 مناطق بالمملكة سجلت أدنى درجات حرارة. Advertisements وذكرت “الأرصاد” في تغريدة لها اليوم الأحد في حسابها الرسمي على “تويتر” أن مناطق (تبوك- عرعر- حائل- طريف)، حيث سجلت مدينة حائل أدنى درجة حرارة اليوم وبلغت (-1)، وتلتها طريف وتبوك وعرعر، حيث سجلت درجة الحرارة فيها 1 مئوية.

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