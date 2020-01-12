دراسة: المشروبات السكرية تزيد الوزن أكثر من الحلويات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن السكروز المضاف للأطعمة والمشروبات يختلف تأثيره على اكتساب الجسم للوزن إذا كان سائلاً عن تناوله صلباً.



Advertisements

ولاحظ فريق البحث البريطاني الصيني المشترك أن الجسم يزداد وزنه بتأثير المشروبات السكرية أكثر من زيادته إذا تناول المقدار نفسه من السكر المضاف إلى أطعمة صلبة.

وأجريت الدراسة بالتعاون بين باحثين من جامعة أبردين البريطانية والأكاديمية الصينية للعلوم، وتوصلت نتائجها إلى أن السكر السائل في المشروبات المحلاة يلعب دوراً أكبر في زيادة الوزن وعدم حساسية الجسم للأنسولين مقارنة بسكر الحلوى.

وتلقي نتائج الدراسة التي نُشرت في دورية "ميتابوليزم" الضوء على تأثير المشروبات السكرية على ظاهرة البدانة وزيادة الوزن.