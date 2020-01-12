شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تواصل خيانتها.. أمير قطر يزور طهران اليوم ويلتقى روحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن أمير قطر تميم بن حمد يزور إيران، اليوم الأحد، من أجل عقد مباحثات مع مسؤولين كبار على رأسهم الرئيس حسن روحانى، وفقا لموقع "سكاى نيوز"، وتأتي زيارة تميم إلى طهران في وقت حساس للغاية، بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية فوق العاصمة طهران عن طريق الخطأ، أثناء استهداف قوات أمريكية في العراق بالصواريخ.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية في خبر مقتضب، إن تميم يسافر إلى طهران، اليوم الأحد، في أعقاب زيارته إلى سلطنة عمان لتقديم التعازى في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

واعترفت إيران أمس، السبت، بأن صاروخا أطلقته أسقط طائرة الركاب الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176، أصبحت طهران فى موقف صعب وتواجه الكثير من الأمور على المحك، ورصدت صحيفة "واشنطن بوست" أبرز التداعيات التى ستواجهها إيران من جراء هذا الاعتراف النادر بالنسبة لنظام طهران.

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يقول المحللون، إن الأدلة الكاسحة المرتبطة بالحادث جعلت إنكار إيران أمر لا يمكن الدفاع عنه، ومن ثم أصبح على طهران حساب الخطوات القادمة. وقد بدأت دول بالفعل فى وقف تحليق طائراتها إلى إيران مع المطالبة بإجراء تحقيق دقيق وشفاف.

ويثير اعتراف إيران الذى جاء بعد أيام قليلة من تفاخرها بنجاح ضربتها ضد القواعد الأمريكية فى العراق، الكثير من المخاطر فى الداخل.

حاولت إيران أن تبعد أية الله خامنئى عن الموقف، وقالت إنه لم يعلم بالحقيقة سوى الجمعة وبعدها أصر على الشفافية، لكن هذا لم يوقف حالة الغضب السائدة.