شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ملك البحرين لعمان لتقديم واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك البحرين، إلى العاصمة العمانية مسقط، لتقديم التعزية للملك هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان نفى وفاة السلطان قابوس، حاكم سلطنة عمان الراحل، بعد 50 عاما قضاها فى الحكم، وقال نبيل الحمر، المستشار الإعلامى للملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، عبر تويتر :"جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة يصل العاصمة العمانية مسقط لتقديم التعازي إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة بوفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".



نبيل الحمر

ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران.

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حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.