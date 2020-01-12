شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يلتقى سلطان عمان الجديد لتقديم واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأحد، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، فى مسقط؛ لتقديم واجب العزاء فى السلطان قابوس بن سعيد الذى وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاما، وعبر الرئيس التونسى خلال اللقاء، عن "أصدق وأخلص مشاعر التعاطف والمواساة فى هذا المصاب الجلل وعن تعاطف الشعب التونسى مع الشعب العُمانى الشقيق فى هذا الظرف الأليم، راجيا من الله العلى القدير أن يحفظ سلطنة عُمان الشقيقة من كلّ مكروه.

كما دعا الرئيس التونسى، أن يتقبّل الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلحقه بالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقا، وأن يلهم عائلة الفقيد صبرا جميلا".

كان الرئيس التونسى، قد وصل فى وقت سابق اليوم، إلى سلطنة عمان على رأس وفد تونسى رفيع المستوى للتعزية فى وفاة السلطان قابوس .

ورحل عن عالمنا السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولى، وتميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران.

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حيث لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة، ووضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012، كما توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

ونجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.

وبعد ساعات قليلة من إعلان نبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد أعلن التليفزيون الرسمى فى سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا له.