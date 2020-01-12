شكرا لقرائتكم خبر عن ناصحاً بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.. «الحصيني» يتوقع استمرار موجة البرد على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، عن حالة الموجة الباردة التي تتعرض لها المملكة، مبينًا أنها قطبية المنشأ وتؤثر على جميع المناطق بنسب متفاوتة.
وقال الحصيني عبر حسابه الشخصي في “تويتر”: “احتاطوا لأنفسكم وحلالكم، الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، ترزح تحت وطأة كتلة قطبية”، مضيفاً: “تباشر الكتلة القطبية العاصمة الرياض صباح اليوم ومتوقع أن تؤثر على جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة- بمشيئة الله-“.
وتابع: “من المتوقع أن يتشكّل الصقيع على الشمالية والوسطى خارج المدن، وتحتاجون ملابس شتوية ثقيلة، متوقع استمرارها 5 أيام، إلا أن يصرفها الله”.
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