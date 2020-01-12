شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا تكتشف مشاكل الرؤية عند الأطفال الصغار! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

من المهم الحصول على فحص كامل للعين بداية من سن الرابعة، خاصة إذا كانت العائلة تمتلك تاريخا لأمراض العين. ومع ذلك، من المهم تعلم كيفية اكتشاف مشاكل الرؤية عند الأطفال.



وقال موقع "ستيب تو هيلث" الأميركي، إنه يسهل على الوالدين نسبيا اكتشاف بعض مشاكل الرؤية الشائعة لدى الأطفال مثل الحوَل أو قصر النظر. ومع ذلك، قد يصعب اكتشاف مشاكل الرؤية الأخرى، وبالتالي، من المهم الانتباه إلى العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود أمراض في العين أو مشاكل في الرؤية عند الأطفال.

علامات التحذير

أورد الموقع أنه قد تصعب ملاحظة العلامات الأولى لمشاكل الرؤية عند الأطفال. مع ذلك، قد تتجلّى في الصداع وعدم وضوح الرؤية. وعموما، من المرجح أن يظهر طفلك إشارات تحذيرية مبكرة، مثل عدم التعرف على الأقارب البعيدين بشكل صحيح أو تعمّد وضع الأشياء على مقربة كبيرة من وجهه.

بالإضافة إلى ذلك، قد يفرك الطفل عينيه خاصة عند شعوره بالإجهاد. وفي حالات أخرى، من المرجح أن يُميل رأسه إلى الخلف للحصول على زاوية نظر أفضل.

خلال السنة الأولى من الحياة، يكون التطور الطبيعي للرؤية، كما يلي:

6 أسابيع: يتفاعلون مع تعبيرات الوجه.

2-3 أشهر: يشعرون بالحركة ويمكنهم متابعة الأجسام المضيئة بأعينهم.

3-6 أشهر: ينظرون إلى أيديهم ويمكنهم متابعة الأنشطة المحيطة بهم.

4 أشهر: يبتسمون إلى انعكاسهم في المرآة.

6 أشهر: يتابعون الأشياء المتحركة بأعينهم ويحاولون الوصول إليها.

7 أشهر: يلمسون صورتهم في المرآة.

9 أشهر: ينتقلون إلى الأمام للنظر في الأشياء.

12 شهرا: يبحثون عن الألعاب والأشياء التي تختفي من أمام أعينهم.

وللتأكد من عدم حصول أي مشكلة في المستقبل، من المهم إجراء فحص طبي كامل للعين بداية من سن الرابعة، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي لمثل هذه الأمراض.

أنواع مشاكل الرؤية

أفاد الموقع بأن مشاكل الرؤية الأكثر شيوعا لدى الأطفال تتمثّل في العيوب الانكسارية، على غرار قصر النظر وطول النظر واللابُؤْرِيّة. إلى جانب ذلك، يعتبر الغمش "العين الكسول" والحول وعمى الألوان من المشاكل الأخرى الشائعة.

العين الكسول

أشار الموقع إلى أن مشكلة الغمش تؤثر على حوالي ما بين 2% و5% من السكان، وفي حالة العين الكسول، يعد التشخيص والعلاج المبكر مفتاح منع تطور المرض في مرحلة البلوغ.

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عموما، ينبغي عليك إيلاء اهتمام خاص لطفلك في حال ولد قبل أوانه أو إذا كان للعائلة تاريخ من مشاكل العين الكسول أو مشاكل الانكسار أو مشاكل الشبكية.

وعلى الرغم من أن هذه الحال عادة ما لا تكون مصحوبة بأعراض، فإن بعض العلامات تشمل ألما في الرأس أو الرقبة. فضلا عن ذلك، من الممكن أن يتخطى الطفل الكلمات أو يخلط بين الحروف عند القراءة.

الحول

الحول يصيب ما بين 3% و6% من الأشخاص. ويعد التشخيص المبكر لهذه الحال مهمًا لأنه يمكن تصحيحها عند الأطفال الذين يتلقون العلاج، بينما لا يمكن تصحيحها في مرحلة البلوغ.

وتشمل مشكلة الحول العلامات التالية:

- الاختلال في العينين.

- عدم تحرك العينين معا في الاتجاه نفسه.

- إمالة الطفل رأسه جانبا للنظر في نقاط محددة.

- الغمز أو فرك العينين بشكل اعتيادي.

- إغلاق الطفل لعين واحدة من أجل التركيز.

العيوب الانكسارية

بيّن الموقع أن العيوب الانكسارية، التي تشمل اللابُؤْرِيّة وقصر النظر وطول النظر، شائعة أثناء مرحلة الطفولة حيث تؤثر على حوالي 20% من الأطفال.

قصر النظر

أشار الموقع إلى أن هذه الحال تظهر في سن السادسة تقريبًا، وعادة ما تتسبب في ظهور أعراض مثل التحديق للتركيز على الأشياء البعيدة. وعموما، من المرجح أن يقترب بعض الأطفال من الأشياء لرؤيتها بشكل أفضل أو القراءة والتحديق، وذلك من أجل التركيز بشكل أفضل.

طول النظر

قال الموقع إن هذه الحال عادة ما تكون فيسيولوجية، بمعنى أنها تولد مع الأطفال. ومع ذلك، ستختفي تدريجيا مع نمو العين. وفي بعض الحالات، قد تلازم الطفل مدى الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحال يمكن أن تسبب الصداع عند القيام بأنشطة تستوجب الرؤية عن قرب.

اللابُؤْرِيّة (الانحراف، Astigmatism)

أوضح الموقع أن هذه الحال تتسبب في تركيز الضوء الناجم عن الأجسام التي تدخل العين على أكثر من نقطة واحدة بالشبكية، مما يؤدي إلى تشويه الرؤية وجعلها غير واضحة لكل من الأشياء القريبة والبعيدة.

ويجب استشارة مختص عند ملاحظة علامات مشاكل الرؤية عند الأطفال، وسيحدد نوع المشكلة وكيفية علاجها.