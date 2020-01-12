ارتفاع قيمة الطرح الأولي لأرامكو السعودية إلى 29.4 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة أرامكو السعودية الأحد إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولي إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقماً قياسياً.

وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالاً (8.53 دولار) للسهم لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهماً إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

وقالت أرامكو إنه جرى تخصيص الأسهم الإضافية للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتابعت أرامكو «لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء في الدفاتر».

وعند الإغلاق يوم الخميس بلغ تقييم أرامكو 1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقاً لسعر الطرح العام الأولي والبالغ 1.7 تريليون.