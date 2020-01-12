اجتماع أزمة للعائلة الملكية البريطانية الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد الملكة إليزابيث الثانية الاثنين اجتماعاً مع الأمير هاري في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن قرراه وزوجته الابتعاد من الحياة العامة، حسب ما ذكرت الصحف البريطانية.

وسيلتقي الأمير هاري جدته برفقة والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام الذي تعاني علاقته معه بعض التوتر، في مقر إقامة الملكة الخاص في ساندرينغهام في شرق إنجلترا.

وستشارك زوجته ميغن الموجودة في كندا في الاجتماع عبر الهاتف.

ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش، قيمة الدعم المالي الذي يقدمه الأمير تشارلز إلى الزوجين من أمواله الخاصة ومسألة الألقاب الملكية والنشاطات التجارية التي يمكن لهاري وميغن القيام بها.

وأمضى الأمير هاري وزوجته ميغن وطفلهما آرتشي عيد الميلاد في كندا التي عادت الممثلة الأمريكية السابقة خلال الأسبوع الراهن إليها.

وذكرت وسائل إعلام كندية عدة أن ميغن عادت إلى فانكوفر في أقصى جنوب غرب كندا.

وكان الزوجان أمضيا عطلة طويلة في المكان للابتعاد قليلاً بعدما عبرا عن انزعاجهما الكبير من انتقادات الصحف الشعبية البريطانية القاسية حول نزوات محتملة لميغن ماركل ونمط عيشها الباذخ.

وطلبت إليزابيث الثانية (93 عاماً) التي ذكرت الصحف أنها لم تستشر في هذه القضية، من أفراد العائلة إيجاد «حل»في الأيام المقبلة إزاء نية حفيدها وهو السادس في ترتيب خلافة العرش تحقيق «استقلالية مالية» والعيش في أمريكا الشمالية فترة من السنة.