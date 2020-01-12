بوتين وميركل يحثان على وقف القتال وبدء محادثات تسوية في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس السبت، إن ألمانيا ستضيف مؤتمراً للسلام في ليبيا. وأضافت في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها تأمل في نجاح الجهود التركية الروسية للسلام في ليبيا. من جهته، شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن الصراع في ليبيا يجب أن ينتهي، مؤكداً ضرورة عقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين. وقال بوتين «نراهن على دور المبعوث الدولي بشأن المؤتمر الخاص بليبيا».

وكان موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، رحب بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. ودعا الممثل الخاص، جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فوراً إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والمزيد من المعاناة لشعبها الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب.

وناشد غسان سلامة المجتمع الدولي، الاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدماً بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن من أجل إيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصراً على الليبيين، والهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية. وكانت كل من فرنسا وقبرص واليونان ومصر اعتبرت أن اتفاقيتي فايز سراج رئيس مجلس الرئاسة الليبي مع تركيا باطلتان، يأتي ذلك فيما اتفقت الدول الثلاث وإيطاليا على دعم مسار برلين للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. (وكالات)