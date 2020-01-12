شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يناقش تطورات الأوضاع فى ليبيا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد البرلمان العربى، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، بحضور رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح الذى سيلقى كلمة أمام البرلمان العربى عن آخر التطورات فى الشأن الليبي، وسيصدر البرلمان قرارًا بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا، وأفاد البرلمان العربى فى بيان له اليوم الأحد، أن الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع سيبحث تطورات الأوضاع فى العراق، وسيصدر البرلمان العربى قرارًا بشأن ذلك.

و وفقا لما نشر على الموقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، كما سيصدر عن الجلسة عددًا من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة، التى ستناقش فى لجان البرلمان العربى وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائى العربي، ووثيقة تطوير التعليم فى العالم العربي، والقانون العربى الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل فى العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربى لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائى العربي.

وأضاف البيان، أنه ستسبق جلسة البرلمان العربى اجتماعات اللجان الأربع الدائمة يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وأهمها التطورات السياسية والأمنية فى الدول العربية خاصة فى وسوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائى العربي.

Advertisements

وأشار البيان، إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ستناقش تقريرًا حول الحالة الاقتصادية فى العالم العربى 2019م، فيما ستبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقريرًا حول متابعة حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى 2019م خاصة فى فلسطين وما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأفاد البيان، بأن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ستستعرض مشروع وثيقة تطوير التعليم فى العالم العربي، وتقرير حول الأوضاع الاجتماعية فى العالم العربى 2019م.

وأوضح البرلمان العربى فى بيانه، أن اللجان النوعية ستعقد اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل، حيث ستعقد لجنة فلسطين اجتماعًا برئاسة رئيس البرلمان العربى لتدارس آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما ستُعقد باقى اللجان المعنية بحقوق الإنسان، والقضايا الاقتصادية، وموضوع الأمن المائى العربى اجتماعاتها فى نفس اليوم.